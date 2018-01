Uomini e donne, Graziella Montanari accusa Gemma Galgani e Giorgio Manetti: "Sono lì per la telecamera"

Graziella Montanari, ex dama del Trono Over di “Uomini e Donne” il dating show di Maria De Filippi, ha rilasciato sul profilo Facebook un post al veleno su Gemma Galgani e Giorgio Manetti.

La signora di Montese non ha peli sulla lingua quando si tratta di manifestare il suo dissenso: “Sto guardando u e d e la Signora Gemma dà della bulletta a un'altra ma si rende conto di che soprannomi si adattano a lei? Poi ha insultato Giorgio per dei mesi e adesso gli ha dedicato la canzone: “Fidati di me” proprio vomitevole e lui invertebrato le dà i bacini. Proprio persone immonde ma fate pace col cervello ma quanto tira la lucina rossa”.

Gemma ha definito Valentina "bulla" perché più volte ha manifestato il suo disappunto nei confronti del teatrino Giorgio-Gemma-Raffaele. Ieri ha urlato: “Ma che uomo sei? Io non uscirei mai con una persona che si è dichiarata per un’altra! Un conto se mi mette le corna, un conto se so che vuole un’altra. E pure te Giorgio, basta illuderla!”. A parte il linguaggio non forbito, gran parte dei social è d’accordo con l’esuberante Graziella. Chissà che la redazione di “Uomini e Donne” non riesca a convincerla a ritornare in trasmissione.