Matteo Salvini e Elisa Isoardi tornano a sentire profumo di fiori d’arancio. Dopo la crisi di quest’estate, il rapporto fra il leader della Lega Nord e la presentatrice sembra aver fatto un passo in avanti. In un’intervista al settimanale "Oggi", la Isoardi spiega: “Sono una donna all’antica. È l’uomo che deve chiedere alla sua donna di sposarlo. Io e Matteo stiamo benissimo insieme. Abbiamo un equilibrio perfetto. Non mi resta che aspettare la proposta”.

La conduttrice di RaiUno è molto innamorata e non lo nasconde: “Matteo è un uomo meraviglioso: non si direbbe, ma nella coppia è lui quello moderato e paziente. Io, a volte, sono un po’ lunatica, lo ammetto. Matteo è bravissimo a gestire la sua vita privata ed è un ottimo papà”.

Da brava futura moglie si sente già first lady e fa un riferimento politico in questo periodo di campagna elettorale: “Se gestisse il Paese come gestisse la famiglia, posso assicurarvelo: saremo in ottime mani”. La vita privata va a gonfie vele come quella professionale: “Tornare a condurre La prova del cuoco mi piacerebbe perché è un programma che mi ha dato tanto, ma non nascondo che mi piacerebbe sperimentarmi in un’altra fascia diversa da quella mattutina fatta per molti anni”.