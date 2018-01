Belen Rodriguez è la madrina del figlio dell’assistente personale Antonia Achille. Lo ha rivelato lei stessa pubblicando la foto del Battesimo, all’interno del Duomo di Pordenone, sul suo profilo Instagram: “Momenti emozionanti! Grazie @antonia_achille per me è veramente un onore! #brandoandrea #chel’amoretiaccompagni sempre”.

Tempo e termine di mezz’ora ed è scoppiata la polemica. Come sempre, la showgirl ha spaccato gli utenti dei social come fossero fette di cocomero. I più bigotti sono scandalizzati dal fatto che lei divorziata, cristiana non praticante, faccia da madrina (i più radicali se la sono presa con l’eccessiva apertura della Chiesa): “Separata che fa la madrina? Ma la Chiesa lo consente? E rispetto per il luogo sacro zero. Una gonna più lunga no, eh? Quante cose fanno i soldi”. I più spiritosi hanno ironizzato sul suo ruolo di “guida spirituale” nella vita del piccolo: “Belen, visto che sei in Chiesa confessati... sempre che il prete non si rifiuti”; quelli che hanno scelto la via di mezzo hanno criticato l’abbigliamento, in particolare la striminzita minigonna: “voglio sapere perché questa entra in chiesa con la minigonna quando il mio parroco non mi fa entrare nemmeno a mezzamanica”.

Poi ci sono lo zoccolo duro di coloro che pendono dalla bellezza di Belen: “Chi non vorrebbe una madrina come lei?! Questo bambino nasce fortunato!” e i fan che la difendono a spada tratta: “Quanta invidia e cattiveria gratuita! Voi altri tutti santi vero? Lei è bellissima e voi fatevi una vita!”.

Dalla bufera sul sacramento a Maurizio Costanzo. Il giornalista, in risposta a una domanda sull’armadio-gate da parte di una lettrice della sua rubrica “Le pagelle tv di Costanzo” sul settimanale “Nuovo”, ha confermato di non essere un fan della famiglia Rodriguez: “Nel mondo dello spettacolo esistono dinamiche non sempre chiare a tutti. Cecilia Rodriguez e sua sorella Belen hanno giocato sulla scena incriminata con Ignazio Moser. Sono due donne che hanno capito come far parlare di loro e alle quali piace mettersi in mostra altrimenti non avrebbero scelto la carriera tv. Sui talenti artistici di Cecilia non mi esprimo perché non ho avuto modo di conoscerla così a fondo. C’è da dire che è riuscita a togliere per un po’ la scena a sua sorella”. Il voto di Costanzo è 5.