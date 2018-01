Dopo la tripletta rosa Michelle Hunziker cerca il maschietto con Trussardi

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono una delle coppie vip più belle d’Italia. Dalla loro unione sono nate Sole e Celeste ma non è un mistero che desiderino avere un figlio maschio. Il settimanale “Sono”, in edicola, ripercorre le tappe di questo amore e della setta da cui è riuscita a liberarsi.

“Tomaso è stato la mia seconda occasione di essere felice. All’inizio si è fatto desiderare, ci sono voluti dieci appuntamenti e due mesi per il primo bacio. La vecchia tecnica del “farsi desiderare” è sempre la migliore. Io stavo impazzendo: o è davvero un uomo d’altri tempi o cerca un’amica. E invece lui ci teneva talmente tanto che non voleva bruciare le tappe”. Trussardi è arrivato dopo il periodo buio della setta: “Caddi nella rete della maga, mi ha fregata restituendomi l’amore per mio padre. Era alcolizzato e a 15 anni decisi di non parlargli più, ma quando mi sposai lo avrei voluto vicino. La maga mi disse di andare a casa sua, suonare il campanello e abbracciarlo. Mi fregò così”.

Ora è tutto alle spalle o quasi: il fratello Andrea le ha lanciato un paio di appelli affinché si rimetta in contatto, ma la showgirl non lo ha mai degnato di risposta. La Hunziker guarda altrove: “Adesso mi godo le mie figlie, l’amore di Tomaso e il lavoro che posso scegliere con cura. Il Festival? Ho scoperto che l’avrei fatto dai giornali! Poi è arrivata la telefonata di Claudio. Sono gasatissima all’idea di lavorare con lui e Favino”. E dopo magari accontenterà la figlia Sole che per Natale le ha chiesto un fratellino: “Non è veloce, ci vuole tempo però io e Tommy ci stiamo lavorando”. Un aiuto arriverà dalle stelle: secondo Jupiter, esperto di oroscopi, la congiunzione astrale è favorevole al fiocco azzurro.