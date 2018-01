Berlusconi jr. non sposa Silvia Toffanin, la conduttrice di Verissimo delusa da Piersilvio

Piersilvio Berlusconi non sposa Silvia Toffanin, sua compagna da oltre 10 anni e madre dei due figli Lorenzo Mattia, 7 anni e Sofia Valentina, 2 anni. La rivelazione è del settimanale Nuovo. Secondo la rivista di gossip, in edicola, il manager di Mediaset è molto legato alla Toffanin, conduttrice di Verissimo, e ai figli, ma sarebbe restio al matrimonio: “Il manager non le ha ancora fatto la tanto sospirata proposta di nozze neanche durante le ultime festività (…) ormai la conduttrice veneta deve averlo capito, se dopo tutto questo tempo, il compagno non si è ancora deciso a chiedere la mano, sarà molto difficile che lo faccia nei prossimi mesi”. E l’espressione seria della Toffanin durante il weekend in Liguria sarebbe la prova della sua delusione.

Fra i motivi della mancata promessa ci sarebbero i troppi impegni: “dal suo entourage fanno sapere che in questo periodo il dirigente d’azienda milanese è molto concentrato sul lavoro”. Mediaset ha acquistato i diritti tv dei Mondiali di calcio in Russia e l’investimento deve portare i guadagni sperati, ecco perché Piersilvio Berlusconi non ha tempo per il progetto familiare. “Piersilvio viene descritto dagli amici della coppia come un capofamiglia impeccabile e un compagno affettuoso. Che sia allergico al matrimonio è un dato di fatto. Forse le vicende di papà Silvio suonano per lui come un monito: convivenza e figli sì, ma nozze no” conclude l’articolo. Staremo a vedere, magari la Toffanin sorprende con un colpo di scena a Verissimo.