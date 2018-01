Luca Onestini e Ivana Mrazova raccontano la verità sul primo bacio: "È merito di Raffaello Tonon"

I “Luvana”, Luca Onestini e Ivana Mrázová, sono usciti allo scoperto già da un po’ di tempo, ma hanno rilasciato la prima intervista in esclusiva al settimanale “Chi”. Durante il Grande Fratello Vip, il direttore Alfonso Signorini non fu tenero nei confronti della modella della Repubblica Ceca definendola “gatta morta” o “soprammobile”, poi la conobbe e si ricredette fino al punto di farsi autografare uno dei disegni a mano libera della talentuosa Ivana.

Oggi, a poco più di un mese di distanza dalla fine del GFVip2 che ha fatto scoppiare diversi legami e ne ha creati due nuovi, ecco le rivelazioni di Luca e Ivana, coppia amatissima dai social che in tempi non sospetti “shippò” la loro storia. “Mi sono accorto di amarla durante le vacanze natalizie, non ci siamo visti per due settimane e mi è mancata, lì ho capito che dovevo, volevo prendermi quel pezzo che completava la mia vita: Ivana” e lei: “Io invece fuori dalla casa ho sentito la libertà di frequentarci, in vacanza mi è mancato da morire. Questo è il momento più bello della mia vita. Aspetti che mi devo dare tre colpettini sui denti altrimenti la magia svanisce”, “Allora amore lo faccio anch’io” ha replicato il bolognese durante l’intervista al settimanale.

Luca scende nei dettagli: “Non mi sono mai avvicinato a Ivana fino a quando lei non ha detto che era una donna libera. Nella Casa entrambi siamo entrati fidanzati, poi io sono stato colpito e affondato, ma sono risorto”. Il giovane si riferisce a Soleil, l’ex scelta fra le corteggiatrici di UominieDonne che pochi giorni dopo l’inizio del GFVip lo lasciò per motivi ancora oscuri (o meglio pretestuosi) e per mettersi con Marco Cartasegna. Ivana precisa che dopo tre giorni dalla fine del reality ha detto al compagno di non amarlo: “E’ brutto, ma che senso ha stare insieme se non sei innamorato? Da quel momento ho preso il treno per Luca che in realtà era partito già dentro la casa”. E il primo bacio? “La prima sera in cui Fuffy (Raffaello Tonon, ndr) ci ha lasciato soli” svela Luca e Ivana: “Vero. E io ho detto cavoli: che strano! Ricordo che è stato mostruoso. Io sono strana e mi ha fatto un effetto strano però poi è stato una goduria”.

Alla domanda perché ci hanno messo tanto a uscire allo scoperto, Luca Onestini dà una risposta matura: “Tutti dopo il GFVip si aspettavano la favola. Mi sembrava di rivivere “UominieDonne”, avevo già dato. Dovevo capire se ne valesse la pena. Con Soleil (non l’ha più sentita, ndr) ero felice, ero convinto che anche lei lo fosse, invece è finita male...meglio così. Con Ivana volevo essere sicuro. Sì ci amiamo”. Sentimento ricambiato perché Ivana interviene così: “Luca è super romantico. Io e lui non abbiamo tempo da perdere, abbiamo un desiderio in comune: diventare genitori prima dei 30 anni. E io voglio due figli!” e Luca: “Confermo, entro i 30 anni si porta a casa il risultato”. A questo punto, Ivana: “E ci sposiamo!”, “Le cose si fanno per bene, dolcezza” la asseconda lui. E la passione? “Alla grande! E tra noi due c’è una chimica pazzesca” ammettono in coro. Luca Onestini preme: “Sono pazzo di Ivana, adotto anche Teddy, il suo cagnolino che all’inizio non mi piaceva”.

La famiglia come ha accolto la nuova coppia? “Ho conosciuto sua madre su Face Time alle 4 del mattino. Avrà pensato che sono un drogato! La signora è la numero uno” ha dichiarato Luca e Ivana: “Invece le piaci quindi porti a casa il risultato. Io ho conosciuto i genitori di Luca, pazzeschi”. L’ex tronista aggiunge: “Quando ho visto mio padre che di solito è un ghiacciolo abbracciarla come se stesse salutando me, mi sono emozionato, lo ammetto”. Mancano i figli: “Se sarà maschio lo chiameremo Fuffy in onore al nostro testimone” ovvero Raffaello Tonon. E Soleil muta: ha preferito la pubblicità dei beveroni alle copertine patinate.

Ivana parla anche della sfera privata, racconta di essere stata una bambina pigra, di essersi trasferita in Italia all’età di 15 anni. A Milano, dove ha scelto di vivere, ha iniziato a lavorare come modella. E rivela cosa c’è dietro il dorato mondo delle passerelle: “Guadagnava poco anche se girava il mondo e sul lavoro ho ricevuto schiaffi o sono stata trattata malissimo. Sono stata spesso solo un oggetto per indossare abiti. Sanremo? La prima sera mi si è bloccato il collo. Non parlavo italiano e sentivo solo tanta pressione su di me. Morandi l’ho sentito per Pasqua e poi mai più”. Fra le curiosità: Ivana usa ancora il colluttorio ma ha smesso di berlo perché ha finalmente realizzato che fa male. Luca e Ivana sono la seconda coppia che si è formata al GFVip dopo quella di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sicuramente più criticata.