Segreti, tradimenti e retroscena dietro la separazione di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono separati poco prima di Natale e il divorzio dovrebbe avvenire entro giugno. Separazione consensuale con assegno di mantenimento, casa a Montecarlo, attico a Roma e pare le quote già intestate di alcuni locali dell’ex team principal della Renault F1. Ma a mettere pepe sulla vicenda ci ha pensato Alberto Dandolo per Dagospia.it.

Il giornalista rivela retroscena bomba sulla vicenda ricordando che già a febbraio 2017 Dagospia riferì di “strani” avvistamenti della Gregoraci a Parma. Scrive Dandolo: “Dopo l’amicizia con il calciatore Higuain ai tempi del Napoli (nella stessa città lei conduceva il programma “Made in Sud”, ndr), da circa due anni l’ex signora Briatore pare frequentasse un aitante imprenditore emiliano attivo nel settore dei cosmetici”.

La Gregoraci non sarebbe stata la sola ad avere amicizie fuori dal matrimonio. Sempre sul sito Dagospia si legge: “Ma il "Bullonaire" in questi anni si è comportato in maniera irreprensibile come dice a mezzo stampa? Chiedetelo a Raffaella Zardo e a qualche assistente giù a Dubai…”. Voci di corridoio parmense narrano di incontri in un appartamento di Matteo Cambi, l’ex proprietario del marchio “Guru”, poi fallito. Cambi avrebbe trovato alla Gregoraci anche un paio di campagne pubblicitarie. E qui Dandolo svela un altro retroscena mica da ridere: pochi minuti prima delle nozze, le venne recapitato un contratto prematrimoniale che la fece piangere inducendola a un ripensamento. “Nel contratto inviatole dal futuro consorte, secondo i bene informati, ci sarebbero state due clausole: in caso di divorzio, la signora si impegnava a rinunciare a qualsiasi benefit e in caso di prole, la rinuncia, previ accordi con la consorte, all’affidamento.