Al Pitti Immagine di Firenze si preannuncia uno scontro tra titani. Luca Onestini e Soleil Sorge si rivedono per la prima volta dopo il fattaccio del Grande Fratello Vip quando lei lo lasciò in diretta tv senza spiegazioni. Questa mattina Luca ha fatto il suo ingresso al Pitti Immagine insieme al fratello Gianmarco e in queste ore saranno raggiunti da Raffaello Tonon.

Da ieri sera, invece, a Firenze ci sono il rivale Marco Cartasegna e Soleil Sorge. I due sono una coppia a tutti gli effetti già da diversi mesi e sono usciti allo scoperto pochi giorni dopo che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne diede il benservito a Luca (tronista proprio insieme a Cartasegna).

Al contrario, Onestini e Ivana Mrazova non hanno ancora chiarito la natura del loro legame. Appena possono, si vedono e la sera si dedicano romantiche canzoni d’amore, ma mantengono il massimo riserbo sulla vera natura del loro rapporto. Per ora la modella ceca non si è vista, ma potrebbe arrivare in giornata. Che le sfilate del Pitti Uomo siano la volta buona per vederli mano nella mano?