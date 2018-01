Ivana Mrázová e Luca Onestini di nuovo insieme. La modella ceca è rientrata in Italia ieri, ma ad attenderla c’era solo il suo agente, Luca era in giro a far serate. Il mancato incontro ha suscitato un po’ di delusione tra i fan che sognavano la loro reunion, dopo le lunghe feste natalizie, con un abbraccio da film. Ma oggi a riaccendere i riflettori è stato proprio Luca che, appena terminati gli impegni di lavoro, è salito sul primo treno e ha raggiunto Milano per ricongiungersi alla dolce metà. Ha postato un video dove entrambi erano gioiosi e sorridenti: "Direttamente dalla Repubblica Ceca, Ivanina" con tanto di bacio coccoloso sulla guancia.

Eccoli insieme finalmente #ivanamrazova #lucaonestini Un post condiviso da Ivana Mrazova (@ivana.mrazova_gfvip) in data: Gen 7, 2018 at 8:18 PST

Poi tante foto con i fan e i soliti scherzi tra due ragazzi che prima di essere fidanzati, sono amici. In serata dovrebbero ricongiungersi a Raffaello Tonon. I "Luvana", grandi protagonisti del GFVip, sono una coppia a tutti gli effetti. Manca solo il primo vero bacio in pubblico a suggellare un amore in corso da tempo.