Valeria Marini: "Grazie a papa Francesco prego per Cecchi Gori"

Valeria Marini ha pregato per Vittorio Cecchi Gori, colpito da ischemia il 25 dicembre scorso. E’ la stessa attrice a rivelarlo al settimanale “Diva e Donna”. La Marini e il produttore cinematografico sono stati insieme per sei anni e lei lo ha difeso strenuamente anche durante i problemi giudiziari scoppiati a fine anni Novanta.

La rivista di cronaca rosa ha raggiunto telefonicamente la Valeriona nazionale per sapere quali fossero le condizioni dell’ex uomo d’oro del cinema italiano: “Sta meglio, si riprenderà sono fiduciosa. Vado a trovarlo in ospedale. Gli avevo telefonato la notte prima di Natale per gli auguri ma trovando il cellulare spento, ho chiamato preoccupata il suo medico curante. Mi ha detto che si era sentito male”. Infatti Cecchi Gori era ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un’ischemia e problemi cardiovascolari. La Marini ha aggiunto di essere stata in udienza da Papa Francesco e di aver pregato per il suo Vittorio: “Adoro questo Pontefice, è capace di illuminare chi ha la fede e di rendere ancora più semplice avvicinarsi alla preghiera. Siamo nelle mani di Dio ma mi sento ottimista. I medici hanno detto che ha superato il momento critico e spero tanto che migliori sempre di più”.

Vittorio Cecchi Gori, 75 anni, ha prodotto film di successo come “Il Postino” e “La Vita è bella”. E’ stato sposato con Rita Rusic (che è arrivata da Miami per fargli visita) fino al 2000 e ha due figli. Con Valeria Marini è stato un grande amore, i due aspettavano anche un figlio che purtroppo perse durante la gravidanza.