Da Gianni Morandi a Costantino Vitagliano, se la passione esplode in cucina

Nella patria del buon mangiare, non c’è vip italiano che non si diletti in cucina. Non c’è bisogno di frequentare i numerosi coking show per dimostrare di essere piccole star anche davanti ai fornelli, bastano i profili social. E’ stata la giornalista Cristina Zuech del settimanale “Nuovo Tv” in edicola a fare una divertente carrellata.

Gianni Morandi, cantante e attore, è fra i più attivi. Ama molto condividere i segreti dei suoi piatti con i fan. Il piatto preferito? Pasta alla bolognese. Quando smette i panni dell’attrice, Serena Autieri si dedica ai fornelli con ottimi risultati. Le sue specialità sono tutte quelle a base di pesce: risotto ai frutti di mare, paccheri allo scorfano e branzino in crosta di patate. “Così ho conquistato mio marito” ha rivelato la bionda napoletana. Sembrerà strano ma anche il primo tronista di “Uomini e Donne” Costantino Vitagliano ama pubblicare foto mentre spadella. Lui dice di non essere uno chef provetto, ma pare che non se la cavi affatto male. Fra i buongustai anche Laura Torrisi. L’ex musa di Pieraccioni adora cucinare manicaretti, soprattutto quelli della sua mamma. E’ bravissima a fare le penne strascicate con pomodoro, pancetta e funghi. Linus, il direttore di Radio Deejay, preferisce i piatti della moglie Carlotta, ma in sua assenza riesce a cavarsela.

Hanno fama di essere chef bravissime: Mara Venier e Roberta Capua che ha anche vinto l’edizione vip di Masterchef Italia.