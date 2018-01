Al Bano stronca Loredana Lecciso: "Nessun matrimonio". E svela il nome dell'unica donna della sua vita

E’ iniziato l’ultimo anno di Al Bano sulle scene. Almeno come cantante. Fra un tour e l’altro con Romina Power, l’infaticabile cantautore ha realizzato un grande sogno: pubblicare il libro dedicato alla mamma “L’origine del mio mondo. Madre mia” e trarne una docufiction che andrà in onda su Rete4 nel mese di febbraio. Il filmato è stato girato nella tenuta di Cellino e ha visto la partecipazione di personaggi del mondo dello spettacolo come Mara Venier, Pippo Baudo, Lino Banfi.

L’ugola d’oro di Cellino San Marco ha rilasciato un’intervista al settimanale “Nuovo Tv” confermando che la mamma, Jolanda Ottino, 95 anni lucidamente portati, è la donna della sua vita: “L’amore per mamma è indissolubile: vorrei che vivesse per sempre. Questo documentario è una dichiarazione d’amore nei confronti di una donna straordinaria, il mio faro nella vita: è dolce, tenera, coraggiosa e la conosco come le mie tasche! (…) E’ un pozzo di storia! E’ piacevole parlare con lei, è la regina inimitabile della casa e della cucina”. Al Bano ammette di ascoltare ancora i consigli della donna: “Certo! Soprattutto quando si preoccupa per la mia salute. Ho avuto la fortuna di avere genitori splendidi”. La giornalista Mariapia Reale chiede qual è il messaggio che desidera trasmettere la pubblico con la docufiction: “L’importanza del quarto comandamento: onora il padre e la madre. Nel mondo succedono cose terribili, la soluzione è l’amore di Dio e per la famiglia”.

Se sposerà Loredana Lecciso? “Siamo già una famiglia. Di lei mi piacciono le tre C: cuore, cervello e corpo. E poi la mia fortuna sono i sei figli eccezionali che ho avuto”. In poche parole, al momento non si vedono fiori d’arancio all’orizzonte.

A “Nuovo Tv”, Al Bano Carrisi ribadisce che a fine 2018 appenderà il microfono al chiodo così da dedicarsi ai vini e all’olio della sua terra oltre che alla salute che di recente gli ha giocato qualche brutto scherzo. Però tornerà in tv come coach di “The Voice 2019”.