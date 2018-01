Vacanze di Natale senza il figlio ma Elisabetta Gregoraci smentisce la custodia esclusiva a Briatore

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono separati. Le indiscrezioni del settimanale “Oggi” trovano conferma nei post della showgirl calabrese e dell’imprenditore di Cuneo. Ma fra gli utenti dei social, sempre avidi di particolari, si era insinuato un dubbio in merito alla custodia del figlio Nathan Falco. Il piccolo, 8 anni, sta trascorrendo tutte le vacanze natalizie al “Billionaire Resort” di Malindi di proprietà del padre. Con loro molti volti noti dello spettacolo: Ezio Greggio, Paolo Bonolis con la famiglia, il potente agente Lucio Presta con la moglie Paola Perego. Briatore non è mai stato così prodigo di video e foto in compagnia dell’unico figlio. Dopo aver pubblicato un post in cui augurava “Buon Anno” (ricevendo commenti di tutti i tipi: chi lo invitava a riconquistare la Gregoraci e chi criticava il peso del bimbo), ha messo una foto di Nathan che sereno e sorridente si divertiva tra le onde del mare keniota.

Al contrario, Elisabetta Gregoraci si doveva accontentare di un fotomontaggio con il figlio e la scritta: “Happy New Year. Auguro a ognuno di voi un 2018 strepitoso, felice e pieno di soddisfazioni (…) ricordatevi che ognuno di noi non è mai solo (…) nella vita si cade e ci si rialza sempre, basta crederci fino in fondo senza mollare mai”.

Tuttavia le prolungate vacanze separate sono state sufficienti a insinuare il dubbio. In un commento sotto il post, un utente le ha chiesto: “Ciao, perdonami se è una domanda indiscreta ma come mai il bambino è rimasto a vivere con il padre? Normalmente per legge rimane con la madre proprio perché è un legame speciale che viene tutelato”. Elisabetta Gregoraci ha spazzato via ogni perplessità rispondendo direttamente: “infatti non è come dici tu…non so cosa te l’abbia fatto pensare”. Di fatto, una conferma dell’addio a Briatore ma non certo al figlio Nathan che vivrà con lei.