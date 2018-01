Ma quali gemelli, Kate aspetta una bambina, che nascerà bella, vispa e sana. L'indiscrezione non arriva dai palazzi reali né dai cortigiani di Buckingam Palace ma direttamente dalla voce di Kerrie Erwin, una sensitiva australiana, chiamata dal programma "Sunrise on Sunday" a stilare le proprie previsioni legate al futuro della famiglia reale inglese.

Due le notizie fornite dalla signora, una brutta e l'altra bella. Quella positiva riguarda la gravidanza della duchessa di Cambridge, che andrà in porto e regalerà alla regina Elisabetta una nuova pronipotina, dopo Charlotte, quel piccolo capolavoro dal carattere diamantino. L'altra previsione riguarda l'adorabile principe Harry e la fidanzata Meghan Markle, che uniranno i loro destini il 19 maggio prossimo. Secondo Erwin, il matrimonio non sarebbe destinato a durare: forse cinque anni, ha detto, perché entrambi hanno caratteri forti che saranno portati a scontrarsi. In ogni caso è probabile che lei, fra un paio di anni, dia alla luce un bambino.

I sensitivi hanno avuto il loro ruolo (inessenziale) nelle soap opera reali da quando la stessa Elisabetta era bambina. Qualche volta ci hanno preso, altre no. E augurandoci che il matrimonio di Harry e Meghan veleggi verso le nozze di diamante e oltre, va ricordata l'eccezione che conferma la regola, in questo caso rappresentata da un indovino che, alla fine del 1996, pronosticò la morte di lady Diana in un incidente stradale, nei mesi successivi. Fu tanto preciso quanto inascoltato. L'indovino in questione, due anni dopo, annunciò che John Travolta sarebbe deceduto in un incidente aereo. Sbagliò solo il cognome perché un "John" morì effettivamente cadendo con il suo aereo nelle acque di Martha's Vineyard. Era John John Kennedy.