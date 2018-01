Luca Onestini ha compiuto 25 anni. L’ex concorrente e secondo classificato del GFVip si è fermato solo a Natale, poi sempre in giro per serate ed eventi. Dopo aver trascorso il Capodanno in Sicilia è saltato sul primo aereo e ha raggiunto l’amico del cuore Raffaello Tonon a Milano Marittima.

E’ con lui che ha deciso di festeggiare il compleanno. Una serata con il piede sull’acceleratore a giudicare dalle numerose dirette Instagram. Felice Onestini, ma ancor di più Tonon che non lo vedeva da circa 10 giorni. Hanno postato diversi video: dal brindisi alla torta fino al dopocena con giallo perché non si ricordavano dove avevano parcheggiato la macchina. Luca l’ha presa con ironia mettendosi a ballare per strada e intonando il tormentone “Batti le mani, schiocca le dita…”, mentre Tonon scherzando gridava: “Mi sento male, voglio andare in albergo, non ce la faccio più. “Criminale” sali e andiamo via”.

Frammenti di una goliardica serata tra amici. La grande assente era Ivana Mrázová, per molti più che un’amica del bel Luca. La modella ceca è ancora a Praga però gli ha dedicato una foto di qualche settimana fa dove sorridevano l’uno accanto all’altro: “Auguriiii!!! Ciccio +25. Piccoli bombers crescono”. Poi ha aggiunto un piccolo gorilla e un cuore rosso uguale a quello che Onestini disegna quando ascolta canzoni d’amore.