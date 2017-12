Aida Yespica riabbraccia il figlio Aron Ferrari dopo tre mesi e festeggia sui social la vacanza in barca dopo il Natale. Ma la showgirl venezuelana in splendida forma non è da sola...

L'amore puro#aidayespica Un post condiviso da #TeamAida ~ Aida Yespica (@aidayespica_lamejor) in data: Dic 27, 2017 at 12:51 PST

Aida festeggia la vacanza col figlio dopo l'esperienza del Grande Fratello Vip con un amico speciale: i due infatti sono ospiti nella nuova casa di Gianluca Vacchi a Miami e sotto al sole della Florida si concedono una gita in barca in compagnia di Raffaella Zardo con tanto di balletto scatenato