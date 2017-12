La linguaccia di Meghan Markle conquista il regno ( e il web)

Imbarazzata e un po' impacciata. Poi Harry non guarda e Meghan per sdrammatizzare il momento fa la linguaccia ai fotografi. Il primo Natale reale dell'ex attrice, stretta al suo principe - in un cappotto cammello, cappello marrone e stivale Stuart Weitzman (630 sterline) - è risultato un po' impacciato fra sorrisi, sospiri e l'inchino goffo alla Regina. Inevitabile il confronto con l'ormai navigata (e alleata) Kate Middleton, sicura e sorridente durante la sfilata natalizia ad Anmer Hall, la villa nella tenuta Sandringham della regina Elisabetta a Norfolk. Ma nonostante la smorfia la futura moglie del principe ha conquistato il regno e (il web).