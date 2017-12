Alessia Marcuzzi, Elisabetta Canalis e Vanessa Incontrada: ecco il "dopolavoro" dei vip

Ci sono alcuni vip che hanno preso consapevolezza: il successo può non durare per sempre. Meglio avere un paracadute nel caso in cui le lucine rosse della telecamera si dovessero spegnere. Ma quali sono le passioni segrete che attori, presentatrici, cantanti, ex veline hanno trasformato in una seconda (redditizia) attività? Lo racconta Cristina Zuech sul settimanale "NuovoTv".

Ad esempio Alessia Marcuzzi, che presto rivedremo al timone de "L’isola dei famosi", ha un blog di moda dal 2012. Su "La pinella" dà consigli fashion e di bellezza oltre che di viaggi. Ha creato anche una linea di borse.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, le due veline più iconiche, hanno aperto “Sky View” una palestra ultra moderna a Los Angeles dove entrambe vivono in modo stabile.

Ristorazione per molti attori a cominciare da Diego Abatantuono che ha fondato una catena di ristoranti dedicati esclusivamente alla polpetta e alle sue varianti. Lino Banfi ha aperto un locale a Roma la cui specialità non può che essere l’orecchietta pugliese, mentre Al Bano Carrisi e Stefania Sandrelli hanno preferito il vino di qualità.

La più curiosa? Vanessa Incontrada. La bella e simpatica attrice gestisce in prima persona un negozio di abbigliamento nella sua Follonica. E poi ci sono Pupo, Federica Nargi, Federica Pellegrini, Giulio Berruti: tutti muniti di piano B.