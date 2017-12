Chiara Ferragni, le confessioni di mamma Marina su Fedez e Leone

La blogger Chiara Ferragni, icona della moda, e il rapper Fedez sono in attesa del primo figlio e presto convoleranno a nozze con la benedizione della mamma di "The Blonde Salad”. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Marina Di Guardo, madre della Ferragni, ha usato parole al miele per il futuro genero: “È un ragazzo in gamba, geniale, che ha sofferto molto nella sua vita e merita il meglio. Saranno ottimi genitori”.

La 55enne scrittrice ammette: “Da femminista ho amato molto avere tre ragazze, ma sono felice per il primo nipotino maschio in arrivo. L’esposizione costante sui social? È affare loro, non ci metto il naso. Avere notorietà significa anche pagarne il prezzo, ma Chiara ha spalle forti e vigorose per potere sostenere tutto: critiche, annotazioni, anche gli insulti”. Presto su Instagram la coppia rivelerà la data e il luogo del matrimonio che dovrebbe essere celebrato in Italia. Nel frattempo la Ferragni ha fatto sapere che trascorreranno le vacanze di Natale in montagna con entrambe le famiglie.