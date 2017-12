Meghan Markle fa il suo ingresso ufficiale in seno alla famiglia reale britannica. L’attrice californiana ha partecipato oggi al pranzo di Natale che la regina Elisabetta offre ogni anno alla sua famiglia allargata: zii, cugini di primo e di secondo grado. Tutti blasonatissimi, ma non invitati agli eventi (privati) che si svolgono tra il 24 e il 26 dicembre nella residenza reale di Sandringham e che sono riservati solo a figli e nipoti. Meghan e Harry sono stati visti arrivare a bordo dell’auto di lui: la fidanzata reale indossava un abito di “Self Portrait”, del costo di trecento euro, già andato esaurito sul web. Niente di particolarmente appariscente: gonna in crepe nera svasata e parte superiore a disegni sobrii e con colletto alla coreana. Alle orecchie meravigliosi orecchini di diamanti, non vistosi. La trasformazione da star a duchessa è già palese: ai flash dei fotografi che sono riusciti a riprenderla attraverso i vetri dell’auto è apparsa splendida, con un tono di lucidalabbra peau d’ange che le ammorbidiva molto i tratti. Il pranzo è stata l’occasione per incontrare a tu per tu i suoceri (brr) Carlo e Camilla, presenti alla cerimonia. C’erano anche Kate e William, arrivati a Buckingam Palace insieme ai figli: l’incantevole Charlotte (un bel caratterino ma già dotata di carisma infinito) e George, l’erede al trono.