Meghan Markle e il principe Harry, a Windsor un matrimonio da tutto esaurito

Sarà difficile assistere da vicino all’evento mondano del prossimo anno. Booking.com ha fatto sapere che il 98% dei posti letto negli alberghi dell’area limitrofa alla cappella di San Giorgio del castello di Windsor sono già stati prenotati con larghissimo anticipo.

Giornalisti, fotografi e curiosi si sono affrettati a prenotare una stanza dal 18 al 20 maggio prossimo nella caratteristica cittadina rurale pur di dare una sbirciatina a Meghan Markle ed al principino Harry che si avviano verso l’altare. Le prenotazioni sono avvenute nella maggior parte dei casi attraverso siti come Expedia, Hotels.com e Tripadvisor. Gli alberghi in questione vantano quattro stelle e distano solo sei minuti a piedi dalla cappella già teatro delle nozze fra il principe di Galles e Camilla Parker Bowles.

Pare che a chiamare gli alberghi siano state soprattutto troupe televisive. Di quali Paesi? Stati Uniti, in primis, seguiti da Inghilterra e Australia. Le prime telefonate sono giunte agli alberghi in occasione dell’annuncio del fidanzamento. E’ probabile che le camere arrivino ad avere prezzi molto alti, secondo gli osservatori di Corte. Le città appena fuori Windsor hanno ancora alcune opzioni disponibili - e per un prezzo molto più basso - secondo Booking. Slough, una città a 2,2 miglia di distanza, è il 70% più economico rispetto a Windsor durante il periodo che orla le nozze del principe più amato della Corona inglese. Maidenhead e Ascot, entrambi a 5,4 miglia di distanza, sono più economici, il primo del 43%, il secondo del 78%. Sicuramente posticini suggestivi, ma certo il posto in prima fila se lo è accaparrato solo chi ha già provveduto a sistemarsi vicino, è un modo di dire, al passaggio delle carrozze reali.