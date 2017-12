Cecilia non molla: attacca (di nuovo) la D'Urso e se la prende con Monte. Lui si butta nella fiction tv

Nuove e vecchie coppie contro. Cecilia Rodriguez torna a parlare dell’ex fidanzato Francesco Monte spiegando che in realtà la crisi era molto profonda, di contro il modello tarantino racconta come si è ripreso dal traumatico addio e cosa si aspetta dall’anno nuovo.

In un’intervista a “Nuovo TV”, la più piccola di casa Rodriguez attacca ancora Francesco Monte: “Durante il confronto non mi sono giustificata perché lui non è il poverino della situazione. Mi ha trascurata per molto tempo e io mi sono allontanata, sono convinta di meritare la felicità che ho trovato a fianco di Ignazio. Prima di entrare nella Casa già nutrivo dei dubbi sui miei sentimenti, litigavamo tanto per gelosia e incomprensioni caratteriali. Dentro la Casa ho preso la decisione, ma lui sa che c’erano dei problemi fra noi”. Ne ha anche per l’acerrima rivale Barbara D’Urso: “Credo sia stata poco rispettosa nei miei confronti, ha permesso ai suoi ospiti di attaccarmi in modo violento. Vorrei che Karina Cascella, per esempio, pensasse di più alla sua vita e meno alla mia”.

Francesco Monte, invece, affida i suoi pensieri a “Diva e Donna”: “Sta passando, mi sembra di essere rinato, mi sento meglio perché mi prendo cura di me mentre prima facevo cose per compiacere gli altri. E’ stata una delusione, non un dolore. Ho conosciuto quello vero con la perdita di mia madre (nel 2011, ndr). Adesso ho fatto un percorso nutrizionale con Gianluca Mech, ho perso peso e ritrovato energia per intraprendere il lavoro della vita. Farò l’attore, ho studiato cinque anni e presto mi vedrete in Furore 2 su Canale 5”. Resta abbottonato sulla partecipazione a L’Isola dei Famosi: “Mi piacerebbe”. E una nuova compagna? “No, in questo momento non ci penso proprio, penso a me”.