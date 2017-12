Al Bano e Romina riesplode l'amore. Loredana Lecciso furiosa

Al Bano e Romina Power sono sempre più vicini e Loredana Lecciso si infuria. Il cantante ha annunciato il ritiro dalle scene per la fine del 2018 ma intanto si gode i sold out delle sue esibizioni e la pace con la prima moglie. Ora si trovano ad Amburgo in Germania per presentare il prossimo tour, ma una foto avrebbe mandato su tutte le furie Loredana Lecciso, attuale compagna di Al Bano. I due felici e sorridenti si sono lasciati fotografare con in mano un biscotto a forma di cuore. All’interno la scritta: “Ich liebe dich” cioè Ti amo. Non solo, come rivelano gli scatti del settimanale "Nuovo", tra le bancarelle del famoso mercatino, la coppia più famosa d’Italia ha dimostrato di aver ritrovato il feeling di un tempo.

Secondo “Nuovo”, la Lecciso non sarebbe per nulla contenta di questo avvicinamento e sarebbe pronta a lasciare la casa di Cellino per andare a vivere con una delle figlie più grandi a Milano. Secondo una fonte anonima, ma attendibile (un imprenditore di Cellino) la bionda Loredana è amareggiata perché, a suo dire, Al Bano non si rende conto che Romina Power lo sta sfruttando per continuare a guadagnare con i concerti, mentre Loredana ha capito che il Leone di Cellino San Marco, 74 anni, ha bisogno di riposo dopo i recenti problemi di salute. Al Bano però ha l’agenda piena non solo per i concerti, ma anche per la televisione. Dovrebbe essere uno dei giudici di “The Voice of Italy” e la prima settimana di febbraio, quella precedente il Festival di Sanremo, su Rete4 andrà in onda uno speciale dedicato a mamma Jolanda, 95 anni. “Sono legatissimo a lei, non mi ha mai detto che è fiera di me, è col silenzio che ha espresso il suo orgoglio” ha raccontato a “Nuovo” il cantante pugliese.