Belen senza Iannone? E Cecilia vuole un figlio da Moser. Ecco il Natale a casa Rodriguez

La Royal Rodriguez Family si è messa in posa come William e Kate d’Inghilterra per augurare al popolo “Buon Natale”, i primi lo hanno fatto dalle pagine del settimanale ufficiale “Chi”, i secondi più sobriamente dal profilo ufficiale di Kensington Palace. Cosa vorranno Belen e fratelli sotto l’albero? L’ “ammmore”.

La copertina del settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, domani in edicola, è dedicata a Belen e famiglia, mamma Veronica e papà Gustavo compresi. Nel servizione “Natale a casa Rodriguez” la presentatrice "in pectore" del Grande Fratello Nip ha dichiarato: “Cosa desidero trovare sotto l'albero di Natale? Vorrei spegnere il gossip sulla mia vita. Vorrei non avere più intorno una marea di paparazzi ogni volta che sono con mio figlio e vorrei una legge che punisse chiunque usi violenza fisica, verbale e psicologica contro le donne. Una legge dura, veloce, ferrea". Concetti già espressi al Maurizio Costanzo Show che evidentemente i giornalisti di gossip non hanno ascoltato. “Soffro per gli attacchi che provengono da sconosciuti che non sanno nulla di noi. Parlo dei social, di chi ha il potere di usare la penna, di tutto. Questo mi fa un male cane. Ma la legge dov’è? Ho fatto mille denunce per il film hot in rete di quando ero minorenne ed è ancora lì. Che schifo”. Sul video dato in pasto al web, purtroppo la polizia postale all’epoca non fu in grado di risalire al vero autore della vigliaccata.

Rodriguez: the next generation

Cecilia, ancora nell’occhio del ciclone per l’intervista doppia a Le Iene, sogna di allargare la famiglia. Subito. Ignazio Moser è il grande amore anche se lo conosce da appena 4 mesi. “Sotto l’albero ho voglia di diventare mamma. E non scherzo. L’età è giusta. Ho trovato il mio uomo, quello giusto, va bene così. Non voglio diventare mamma da vecchia” dichiara Cecilia. Stesso discorso per Jeremias: “Anch’io avrei solo un desiderio: vorrei diventare un buon padre. Di tutto il resto non m’importa. Non mi interessano la fama né i soldi". Se con la fidanzata Sara o con Aida Yespica però non è dato sapere. Dalle anticipazioni nulla emerge su Veronica e Gustavo. Forse anche loro sognano un baby Rodriguez. Perché è Natale con “ammmore” in casa Rodriguez.