Grande Fratello Vip, la bomba di Aida: con Geppy Lama è finita

Dietrofront: Aida Yespica avrebbe lasciato Giuseppe Lama. La bella venezuelana ieri a Pomeriggio5 dichiarava che “andava tutto a gonfie vele”, ma nell’intervista rilasciata al settimanale "Chi", domani in edicola, la verità sarebbe un’altra.

Cercasi verità

La notizia non è di quelle che fa perdere il sonno anzi. Basta giusto per ingannare il tempo dal parrucchiere. Il Grande Fratello Vip ha mandato in confusione Aida, entrata fidanzata (due mesi appena) con Geppy Lama, imprenditore di Napoli, uscita così così e ora di nuovo libera. Nell’intervista a "Chi" rivela: “Non ho più voglia di mentire parlando della mia vita, ora sapete chi sono nel bene e nel male. Ero partita con Geppy per andare a Bormio e trascorrere due giorni di relax. Sono bastate poche ore lontano dal caos, dal mondo dei selfie e degli applausi per capire che qualcosa dentro di me era esploso. Il mio cuore non batteva più come prima, non sentivo trasporto. Non sentivo lo stomaco e la testa uniti nel dire "ti amo". L’entusiasmo iniziale si è trasformato in qualcos’altro”.

La 35enne sudamericana teme il giudizio degli altri: “Mi diranno Aida la mangiauomini che ancora una volta fallisce. Lo so, ho fallito o forse per la prima volta voglio pensare che mi sono salvata”. Negli ultimi video su Instagram, la Yespica condivide le sue serate con gli amici del GFVip senza Geppi e questo confermerebbe l’addio.