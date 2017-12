Il ristorante milanese di Belen Rodriguez e Joe Bastianich chiude i battenti. La conferma arriva dallo stesso imprenditore italoamericano noto soprattutto per la sua attività di giudice a MasterChef Italia.

"Troppi impegni. Avevamo rilevato la sala da tè Ricci per farne un luogo di ritrovo tra amici. Poi è passato l'interesse", ha già spiegato Bastianich, socio del Ricci insieme a Belen Rodriguez, Simona Miele e Luca Guelfi. Ora hanno deciso di chiuderlo, e al suo posto arriverà una filiale della storica pizzeria napoletana Da Michele.

Bastianich è tornato a spiegare i motivi del flop e al settimanale Spy ha confessato di non aver gestito il locale in prima persona ma di aver delegato un proprio socio per la fase di lancio, senza fortuna: "Sono cose che capitano, se un locale non funziona si chiude. Io non me ne sono mai occupato", ha detto senza grossi rimpianti Bastianich. Non sembra rimpiangere neanche la partnership con Belen: "No, è".