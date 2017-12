Nel discorso di Natale la Regina Elisabetta farà gli auguri anche a Meghan e Harry

La notizia, se confermata, ha del clamoroso. Nel discorso di Natale che la regina d’Inghilterra terrà quest’anno, in diretta televisiva, non mancherà un augurio speciale rivolto al principe Harry e alla fidanzata Meghan Markle, che si sposeranno il prossimo 26 maggio a Windsor.

Non potrebbe ricevere dono natalizio più bello l’attrice californiana che si appresta a trascorrere le vacanze insieme alla famiglia reale inglese, un ingresso impegnativo per chiunque, figuriamoci per una giovane donna mai vissuta tra gli stucchi dei palazzi riservati alla monarchia più potente del mondo. Kate rivale di Meghan? Macché, sarà la sua “tutrice” nel corso del prossimo periodo festivo. Harry, secondogenito di Carlo e Diana, insieme alla fidanzata sarà ospitato dai duchi di Cambridge nella loro residenza di campagna ad Anmer Hall, fra il 24 e il 26 dicembre. Faranno tutto insieme: scarteranno i regali (economici e allegri, hanno fatto sapere), mangeranno tacchino, si uniranno a Elisabetta, Filippo e a tutta la famiglia in occasione della vigilia e poi durante la messa del giorno di Natale a Sandringham, nella chiesa di Santa Maria Maddalena. Ascolteranno il discorso di Sua Maestà (alle 15). E a Capodanno? Le mete dei principi sono top secret.