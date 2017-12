"Quando ho scoperto chi era veramente Daniele e qual era la sua vera personalità, sono entrata in crisi. Ero turbata e in un solo pomeriggio ho traslocato dalla nostra casa e non ho voluto più sentirlo". A sorpresa una settimana dopo l'incoronazione di Daniele Bossari al Grande Fratello Vip rispunta l'ex fidanzata Laura Freddi che, in un'intervista al settimanale DiPiù, rivela i retroscena della storia d'amore con il presentatore. E quello che ricorda non è piacevole per chi si sta godendo finalmente il suo momento di meritata "gloria".

"Io e Daniele abbiamo vissuto un legame impetuoso" racconta l'ex showgirl 45enne che aspetta una bambina dal compagno, il fisioterapista Leonardo D'Amico. "Quando Bossari è entrato nella mia vita, io avevo già alle spalle due rapporti molto importanti. Il primo con Paolo Bonolis e l’altro con il calciatore Fabio Galante. Poi conobbi Daniele e tra di noi fu subito passione intensa. Andammo a vivere insieme. Mi ha tradito, ferendo la mia fiducia". Bossari, grande protagonista della seconda edizione del reality condotto da Ilary Blasi non ha mai nascosto i suoi problemi con la depressione e con l'alcol, dai quali è uscito dopo sei lunghi anni anche grazie all'aiuto della compagna (e futura moglie), Filippa Lagerback.