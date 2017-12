Aurora Ramazzotti incinta? Il sospetto dei fan sul pancino. E lei risponde su Instagram

Posta una foto su Instagram e il pancino insospettisce i fan. Aurora Ramazzotti pubblica uno scatto con Mara Maionchi ma l'abito verde scuro (che la fascia in vita) evidenzia talmente tanto le forme da scatenare i fan della giovane conduttrice di X Factor Daily. "Ma sei incinta?". E piovono commenti sul profilo della figlia di Eros e Michelle Hunziker.

Mara for president Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 7 Dic 2017 alle ore 12:16 PST

La 21enne da tempo ha ufficializzato il suo legame con Goffredo Cerza, il bel giovanotto protagonista della vita social di Aurora che posta a raffica foto dei momenti di coppia. Insomma pancino sì o pancino no? Alla fine ci pensa lei a smentire i fan con una risposta evidentemente apprezzata con migliaia di like: "Dopo i commenti sotto la mia ultima foto, ci tenevo a dirvi che non sono incinta. Ho semplicemente la panza, me piace magnà".