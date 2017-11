Addio alle scene per Meghan Markle, quantomeno per il suo ruolo nella serie "Suits". La neo fidanzata del principe Harry d'Inghilterra, appena annunciate le nozze per il maggio del 2018, saluta definitivamente dopo sette stagioni la serie tv statunitense che l'ha portata alla fama. A darne notizia è stato un comunicato diramato da Usa Network e Universal Cable Productions. Markle, 36 anni, ha interpretato la giovane e promettente Rachel Zane, fidanzata con il protagonista Mike Ross, interpretato da Patrick J. Adams, nel telefilm che narra le vicende di uno studio di avvocati. Meghan ha ultimato tutte le riprese della settima stagione, che sarà sul piccolo schermo nel 2018, ma non prenderà parte all'ottava.

"Vogliamo far arrivare a Meghan Markle e al principe Harry le nostre più sentite congratulazioni per il loro fidanzamento", si legge nella nota congiunta di Usa Network e Universal Cable Productions. "Meghan - prosegue - è stata un membro della nostra famiglia per sette anni ed è stata una gioia lavorare con lei. La ringraziamo per la sua innegabile passione e dedizione per "Suits", e le auguriamo il meglio".

Intanto, i media inglesi si riempiono di speculazioni su chi sia il misterioso "cupido" che abbia fatto incontrare i due promessi sposi nel luglio del 2016. La coppia, per il momento, ha deciso di tenere riservata l'identità "dell'amico in comune" che ha combinato l'unione. "Dovremmo proteggere la sua privacy e non rivelare troppo", ha detto Markle.

Secondo il Times si tratterebbe della stilista Misha Nonoo, nata in Bahrain e cresciuta a Londra. Il suo ex marito, Alexander Gilkes, ha frequentato l'Eton College come Harry ed è amico intimo di Meghan. Di parere diverso il Daily Telegraph, secondo il quale dietro le quinte di questo amore ci sarebbe Violet Von Westenholz: amica di Harry dall'adolescenza e direttrice delle pr per Ralph Lauren che ha collaborato con la serie 'Suits'.