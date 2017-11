Carmen Di Pietro: "Ho avuto una storia d'amore con Maradona"

«Ho avuto una storia con Maradona. Non l’ho mai detto, per non fare scoppiare un casino. Era l’inizio degli anni '90 con Diego ci siamo frequentati per un anno e mezzo». Così, Carmen Di Pietro racconta in esclusiva al settimanale Spy (in edicola da venerdì 24 novembre) la relazione clandestina, durata un anno e mezzo, con Diego Armando Maradona, all’epoca in cui era il calciatore più forte del mondo e l’idolo di Napoli. «Allora ero spensierata, libera - aggiunge - e lui era un idolo. Ero innamoratissima, ma non è che pensassi al matrimonio. Ero così giovane. Facevo i primi provini come modella, era l’epoca in cui dormivo sui treni, figurati se pensavo a chiamare i fotografi».