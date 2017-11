Costanza Caracciolo ha perso il figlio di Bobo Vieri

A poche ore dall'annuncio che l'ex bomber Bobo Vieri e l'ex velina Costanza Caracciolo sarebbero diventati papà e mamma in primavera, arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia che Costanza Caracciolo ha perso il bambino di cui ancora non si conosceva il sesso. "È con dolore che ci vediamo costretti a frenare le voci di una nostra gravidanza che circolano in queste ore sui vari media. Purtroppo il destino ha deciso che non fosse questo il momento. Chiediamo a tutti di capire e rispettare questo delicato momento della nostra vita".