Max Biaggi-Bianca Atzei, amore al capolinea

"È stata una bomba esplosa all’improvviso. La nostra storia è finita e non so nemmeno perché. Sto male, ma spero che Max ci ripensi perché io lo amo ancora". Sono le parole della cantante Bianca Atzei che si confessa su "Chi" in edicola da domani in cui rivela che Max Biaggi e Bianca Atzei si sono lasciati. La decisione, dopo due anni d’amore, è stata presa dall’ex campione di motociclismo. La coppia, dopo il terribile incidente in moto di Biaggi del 9 giugno scorso, in cui il pilota ha rischiato la vita, appariva più unita che mai, tanto che si parlava di matrimonio. Poi la separazione inaspettata. "Tutto è successo in modo veloce", racconta Bianca Atzei a Chi. "Non so nemmeno come commentare una cosa del genere. È stato un fulmine a ciel sereno, esploso dalla sera alla mattina e soltanto per volontà di Max. Ma come si può cancellare una storia come la nostra? Spero che tutto questo sia solo un brutto sogno". Intanto Max Biaggi sul suo profilo Instagram posta sempre più spesso immagini da bravo papà in compagnia di Leon Alexandre e Inés Angelica, i suoi figli nati dalla relazione con l’ex Miss Italia Eleonora Pedron. E se fosse proprio lei la causa della rottura con Bianca? Max e la Pedron (attualmente fidanzata con il dj Tommy Vee), tra alti e bassi, hanno condiviso 13 anni d’amore.