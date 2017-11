Bobo Vieri e Costanza Caracciolo genitori a primavera

Bobo Vieri diventerà padre in primavera. L’ex attaccante di Inter e Juventus e Costanza Caracciolo aspettano infatti un bambino. Lo rivela in anteprima il settimanale Chi, in edicola da domani mercoledì 8 novembre. La loro storia d’amore è nata quest’estate a Ibiza e chi pensava che fosse solo una passione estiva si è sbagliato. L’ex bomber, uno degli ultimi scapoli d’oro e grandi "latin lover", dopo i tanti flirt (da Elisabetta Canalis a Melissa Satta, da Aida Yespica a Jazzma Kendrick) metterà su famiglia con l’ex velina di "Striscia la Notizia". Il bambino, di cui non si conosce ancora il sesso, nascerà nella primavera del 2018.