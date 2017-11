Pellegrini e Veronica Martinelli, promessa di matrimonio sui social

«Avrò il marito migliore al mondo», l’annuncio via social arriva da Veronica Martinelli, fidanzata storica di Lorenzo Pellegrini. E ora promessa sposa. I due giovanissimi (lui ha 21 anni) già convivono, si sono conosciuti ai tempi della Roma Primavera, poi lei ha seguito il centrocampista a Modena, a 15 minuti di distanza da Sassuolo, e sono pronti per il grande passo. La proposta è stata coronata da una cena in grande stile, sulla terrazza dell’Hotel Palazzo Manfredi, nel ristorante di lusso Aroma (il gioco di parole con la squadra rende la location ancora più perfetta), con vista mozzafiato sul Colosseo.

Avrò il marito migliore al mondo❤️ #LV @lorepelle7 Un post condiviso da Veronica Martinelli (@veromartinel) in data: 2 Nov 2017 alle ore 06:42 PDT

Da lì la coppia si è goduta anche dei bellissimi fuochi d’artificio e ha incontrato Moreno e compagna, che hanno passato la serata libera nello stesso posto. Qualche mese fa Veronica aveva rilasciato un’intervista a TMW Radio parlando proprio dell’ipotesi di un matrimonio: «Devo dire che ne parliamo, ma non si sa quando anche perché siamo molto giovani, io devo finire l'università». I tempi sono maturati in fretta e nell’aria c’è profumo di nozze giallorosse.