La nuova fiamma di Mick Jagger è una produttrice di 22 anni

Alla veneranda età di 74 anni, il bisnonno Mick Jagger continua a far parlare di sé non solo per le sue performance musicali ma anche per le vere o presunte liaison che continua a collezionare in giro per il mondo. L'ultima in ordine di tempo sarebbe quella con Noor Alfallah, giovane produttrice cinematografica di 22 anni. I due sono stati avvistati una decina di giorni fa a Parigi prima, durante e dopo una delle tappe del "No filter tour" dei Rolling Stones. La giovane produttrice ha 52 anni meno di Jagger ma il frontman della band britannica sarebbe andato a trovarla nell'albergo in cui alloggiava nella capitale francese. L'indiscrezione è trapelata dalle pagine del "Sun".