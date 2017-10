Chiara Ferragni conferma: sono incinta di 5 mesi

La conferma tanto attesa arriva, e non potrebbe essere altrimenti, via social: "Diventeremo genitori presto... Sono incinta di cinque mesi e non vediamo l'ora di incontrare il nostro baby raviolo. La vita è bella", scrive in inglese Chiara Ferragni su Instagram postando una foto con il suo Fedez, a letto e in accappatoio bianco. Quasi un riferimento alle celebri foto di John Lennon e Yoko Ono a letto per la coppia formata dalla fashion blogger e dal rapper giudice di X Factor.

Hey guys.. We're gonna be parents soon I'm 5 months pregnant now and we can't wait to meet baby raviolo Life is beautiful Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 28 Ott 2017 alle ore 09:06 PDT

Contemporaneamente anche Fedez ha postato uno scatto simile con un messaggio pieno d'emozione: "Siamo felici di condividere con voi la più grande gioia della nostra vita, presto saremo in 3! Avremmo voluto aspettare ancora un po' a dirvelo, sia per prudenza sia per scaramanzia ma visto che ci hanno anticipato ci sembrava inutile attendere ulteriormente. 5 mesi fa proprio qui a New York è iniziato tutto. Io e la mamma ti aspettiamo", scrive il rapper con un cuoricino a chiosa del messaggio.

La coppia avrebbe già deciso il nome da dare al loro erede. Come rivelato da Oggi il baby raviolo, come dice la futura mamma, si chiamerà Leone. Un fiocco azzurro che arriva a un anno circa dalla nascita dell’amore tra la fashion blogger e il rapper che hanno anche già in programma il matrimonio, a Cremona nella primavera 2018, vista la promessa d’amore sul palco davanti a migliaia di fan.