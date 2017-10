Chiara Ferragni indossa t-shirt dei Metallica. E i fan della band si infuriano

Chiara Ferragni pubblica una foto su Instagram con la maglietta dei Metallica e sui social si scatena l'inferno. La fashion blogger si è fatta immortalare con indosso una t-shirt che raffigura la copertina di "...And Justice For All", celebre album del gruppo metal statunitense. Ma i fan della band non gliel'hanno perdonata e si sono moltiplicati gli attacchi frontali. Come chi dice: "Ma dove vai con la maglia dei Metallica? Per piacere toglila che probabilmente non sai chi sono, non sono dei fashion blogger né degli influencer".