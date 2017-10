Stefano De Martino, il compleanno è con Santiago e Belen

"Tu, la cosa migliore che ho fatto in questi 28 anni". Il suo "grazie" per i tantissimi auguri di compleanno ricevuti sui profili social, arriva così. Una foto davanti alla torta con le candeline e suo figlio Santiago, che sorride felice, in braccio. E sotto la dedica al suo piccolino, "la cosa migliore" che ha fatto nella vita. Stefano De Martino, ventottenne papà separato, ha festeggiato il suo compleanno con una rinnovata serenità.

I rapporti con la ex Belen Rodriguez, sembrano molto più sereni. Il papà e la mamma di Santiago si vedono spesso e sono sempre più vicini. I due sono stati immortalati di recente mentre si scambiano affettuosità. Circostanza che ha fatto subito pensare a un ritorno di fiamma. Smentita subito dalle foto postate prontamente da Belen con il fidanzato ufficiale, il campione di moto Gp, Andrea Iannone.