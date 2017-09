La fashion blogger Chiara Ferragni è stata tra le star più ammirate sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Ospite per la presentazione di Suburbicon il film di George Clooney, scritto dai fratelli Coen e interpretato da Julianne Moore e Matt Damon, la promessa sposa di Fedez si è presentata con un mini abito rosa con uno lungo strascico che svolazzava al vento. Un abito che ha messo in mostra alcune rotondità "sospette" della Ferragni, tanto che in molti pensano che sia incinta. Criptico Fedez che in un post su Instagram mette una foto con la fidanzata e il commento: family first. Ma la famiglia si allarga?