Veronica Pivetti fa coming out: "Delusa dagli uomini, ora vivo con una donna"

Delusioni e scelte sentimentali. L'attrice Veronica Pivetti, 52 anni e presto di nuovo in tv con "Provaci ancora prof 7", fa coming out e rivela di convivere con una donna. "Vivo con Giordana" racconta al settimanale Di Più svelando dettagli intimi della sua vita professionale. "Il mio rapporto con lei è serio, sincero, profondo, intenso. Vivo con lei e due cani, siamo una famiglia, non potrei desiderare di più". Ma precisa: "È una cara, carissima amica, non lo definirei un amore, anche se è il rapporto più profondo che ho avuto nella mia vita ed è sotto gli occhi di tutti. Ci vogliamo molto bene, in lei rivedo Adriana, una ragazza della quale mi innamorai da giovane".