Eros Ramazzotti fermato per un controllo duetta con il vigile

Il vigile lo ferma per un controllo e lui, per sdrammatizzare, intona insieme all'agente "Più che puoi", successo del 2001. Eros Ramazzotti in tour ad Astana, in Kazakistan, improvvisa un duetto con l'agente e pubblica il video sul profilo Instagram facendo impazzire i suoi fan

Controllo di polizia ad Astana, due soggetti pericolosi #erosramazzotti #popoleros #astana #kazakhstan #expokazakhstan Un post condiviso da Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros) in data: 17 Ago 2017 alle ore 05:02 PDT