Ai guai finanziari Gianluca Vacchi risponde cantando Jovanotti

La banca gli pignora yacht, ville e azioni. E lui che fa? Canta. Gianluca Vacchi continua la sua vita in giro per discoteche nonostante la Bpm gli abbia "portato via" beni per dieci milioni di euro. I guai finanziari sembrano non toccarlo affatto. E in un video postato su Instagram lancia il messaggio ai fan e ai suoi detrattori, citando Jovanotti: "Mormora, la gente mormora... falla tacere praticando l'allegria", intona un po' stonato l'imprenditore tatuato più social d'Italia. E poi "Un saluto dalla Turchia. Ci vediamo stasera a Montecarlo e domani a Saint Tropez. Enjoy". E poi via sull'aereo privato dopo essersi tolto un po' di polvere non dalla giacca ma dalla canotta ridottissima. Come dire: "Quello che dicono di me non mi riguarda".

Intanto tra una serata in discoteca e l'altra, nei locali più trendy dell'estate 2017, Vacchi nella nuova versione dj sta per lanciare il suo nuovo disco "Viento" che ha già lanciato da diversi giorni sempre sul suo profilo social. Il business ora è tutto concentrato sulla musica.