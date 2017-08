Agnese Renzi sceglie il campeggio low cost a Castiglione della Pescaia

Il settimanale Chi pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da oggi, le immagini del fine settimana che Agnese Renzi ha trascorso con la figlia Ester al mare. Invece di scegliere una località mondana, come Forte dei Marmi, dove i lettini arrivano a costare fino a 1.000 euro al giorno, l’ex first lady ha scelto un campeggio a Castiglione della Pescaia, il camping Baia Verde, dalle tariffe decisamente abbordabili: si parte infatti da 8 euro al giorno a persona per l’affitto di una piazzola per la tenda. Qui Agnese Landini ha portato la figlia a trovare degli amici e ha passato un fine settimana a base di sport e giochi. Nei giorni scorsi il marito Matteo Renzi si era invece recato nella «radical chic» Capalbio per presentare «Avanti», la sua ultima fatica letteraria, prima di prendersi un po’ di riposto in attesa della ripresa dell’attività politica a settembre.