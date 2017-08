Gianluca Vacchi e i regali super lusso per i suoi 50 anni

Una maxi bag firmata Hermes. Con la sua immagine stampata sopra e l'hashtag #gvlifestyle. Gli amici di Gianluca Vacchi sono molto più generosi di quelli di Lionel Messi (che per il suo matrimonio ha ricevuto "solo" 10 mila euro, 37 a testa, dai 260 invitati). La borsa che l'imprenditore super social ha ricevuto in dono per i suoi 50 anni vale almeno 9-10 volte di più della donazione fatta all'associazione di Messi.

Thanks my friend...@f.b.n1 #gvlifestyle #hermes Un post condiviso da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) in data: 5 Ago 2017 alle ore 06:19 PDT

Vacchi ha così ringraziato pubblicamente il misterioso amico @f.n.1 - molto probabilmente arabo - che gli ha regalato la preziosissima bag personalizzata. E poi via ai festeggiamenti per il suo mezzo secolo compiuto proprio oggi.