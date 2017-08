Prima di arrivare a Palazzo Chigi Maria Elena Boschi si allena in palestra

Sempre più social e sempre più vicina ai giovani. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, ha pubblicato su Instagram un'immagine in cui appare di spalle mentre si allena in palestra.

Prima di arrivare a Palazzo Chigi, un po' di #allenamento. #menssanaincorporesano #avanti #sport #workout #fitness #instameb #gym Un post condiviso da MEB (@mariaelenaboschi_official) in data: 2 Ago 2017 alle ore 23:54 PDT

La Boschi, che ancora non è andata in vacanza, si prepara così alle sfide lavorative e, soprattutto, alla prova costume. Sempre bersaglio dei paparazzi, il sottosegretario, quest'anno non potrà temere l'obiettivo del fotografo di turno. Come scrive lei: "Mens sana in corpore sano"