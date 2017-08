Federica Pellegrini dice addio a Filippo Magnini

Sta tutta il quel lungo abbraccio dopo il trionfo ai Mondiali di Budapest nei 200 stile libero, la fine della love story più paparazzata del nuoto. E nel pianto di lei, quando lui le ha detto che non tornerà più in vasca. Dopo tanti tira e molla, annunci di matrimonio e rotture senza mai una fine, stavolta la storia d'amore tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini è finita. Loro non commentano, non fanno dichiarazioni. Federica ha semplicemente spiegato che "il momento è delicato" e che vuole tenere privata la loro vicenda. Ma i bene informati assicurano che la rottura definitiva c'è stata domenica scorsa. L'incredibile vittoria della Pellegrini ora l'ha resa più forte. Il desiderio di guardare oltre, di gettarsi in nuove avventure è, quindi, totale. Non solo la scelta di non gareggiare più nei 200 e di mettersi alla prova sulla velocità con i 100 metri, ma anche quella di continuare a concentrarsi su se stessa. Così mentre Filippo dice addio al nuoto agonistico (e pure al desiderio di un matrimonio), Federica continua con il suo amore per l'acqua. Magari tra qualche anno lei e Magnini si ritroveranno.