Dopo "Temptation Island" sboccia l'amore e nasce una coppia

"Temptation Island" tra coppie che rischiano di scoppiare ma anche amori nuovi di zecca. Riflettori puntati su Mila Suarez, la bellissima tentratrice 28enne che non sarebbe più single. La giovane di origine marocchina avrebbe fatto centro nel cuore di un uomo che però sull'isola della tentazione non c'è mai stato. La Suarez, secondo lo scoop pubblicato dal settimanale Nuovo - avrebbe letteralmente rapito l’attenzione dell'attore Alex Belli. La coppia è stata parapazzata in atteggiamenti inequivocabili in giro per Milano: baci, coccole e tenerezze negli scatti pubblicati dalla rivista. D'altronde le riprese del formato tv sono ormai terminate ma dai diretti interessati, beccati in flagrante dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, non è arrivata ancora nessuna dichiarazione ufficiale.