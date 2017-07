Fedez incanta Roma con J-Ax. Ferragni si rilassa in Toscana aspettando le nozze

Week-end separato per la coppia più social del momento, Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper ieri sera ha riempito l'ippodromo delle Capannelle di Roma per il Postepay Sound Rock col suo inseparabile sparring partner J-Ax, mandando come sempre in delirio i fan. La fashion blogger si è invece concessa un po' di relax a cinque stelle in un resort di lusso in Toscana.

Welcome to paradise #TheBlondeSaladGoesToTuscany #OldAmigosWeekend Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 8 Lug 2017 alle ore 05:47 PDT

Intanto, cresce l'attesa per la data delle nozze dei due fidanzatini, dopo la spettacolare proposta di matrimonio di lui davanti al pubblico durante il suo concerto all'Arena di Verona. Fedez e Ferragni sembrano più innamorati che mai, almeno a vedere le foto che i due postano su Instagram, sempre intenti a scambiarsi effusioni.