Negli Usa è Melania mania, dal chirurgo per sembrare la first lady

Negli Stati Uniti l'ossessione per la first lady passa dal bisturi del chirurgo plastico. Sono sempre più numerose le donne disposte a sottoporsi a un intervento estetico pur di somigliare alla moglie del presidente Donald Trump. E tra gli specialisti c'è chi già cavalca l'onda del trend. Dal Texas arriva infatti il "Melania makeover", un pacchetto di operazioni che permette un cambio radicale di look ispirato alla primadonna d'America. A idearlo è il dottor Franklin Rose che, riporta il New York Post, per questo prodotto si è ispirato alla costante richiesta delle sue clienti. Pare, infatti, che lo stile di Melania stia gradualmente offuscando quello dell'altra donna di casa Trump, l'amatissima "first daughter" Ivanka. "In passato molte signore che venivano al mio studio volevano assomigliare a Ivanka" prosegue il medico. Ora invece la nuova moda è quella di cercare di riprodurre i lineamenti dell'ex modella slovena.

Il New York Post riporta l'incredibile caso di Claudia Sierra, mamma texana di due bambini, che ha subito otto interventi per diventare come il suo idolo. "Per me Melania è un simbolo di potere e di forza. È la nostra first lady e io voglio assomigliarle. Diventerò una versione migliore di me stessa". Tra gli interventi c'è la riduzione del seno, rinoplastica, liposuzione, lifting agli occhi e ai glutei. "Voglio sentirmi come la first lady che so di essere dentro". Tutto per cercare di accarezzare il sogno della ragazza europea che incontra il miliardario americano, lo sposa e diventa la dama più importante della sua nuova patria.